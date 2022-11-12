Субота подарувала три матчі в рамках Першої ліги. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 12 тур

Група А

Нива Т – ФСК Маріуполь – 1:1

Голи: Зінь, 27 – Доброхотов, 90 (пен.)

Група Б

Оболонь – Гірник-Спорт – 0:0

ЛНЗ – Чернігів – 2:2

Голи: Долінський, 27, Сторчоус, 90+2 (пен.) – Шумило, 43, Сираш, 56

Тернопільська Нива приймала ФСК Маріуполь, який досі залишається єдиною командою Першої ліги без перемог. 3 очки не світили азовцям і цього разу, адже вони програвали значну частину матчу – на 27-й хвилині Зінь замкнув скидку партнера після подачі кутового. Відігратися Маріуполю допоміг суперечливий пенальті на останніх секундах. Демчук підштовхнув Літовченка, і той радісно завалився на газон. Протести Ниви ніяк не вплинули на арбітра, а Доброхотов ідеально виконав вирок – 1:1.

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У групі Б по черзі втратили очки обидва лідери. Першою оступилася Оболонь, яка так і не спромоглася вразити ворота найгіршої команди групи – Гірника-Спорт. ЛНЗ міг відірватися від "пивоварів" на 3 очки, але й сам не виграв свій матч проти Чернігова.

Більше того, черкасцям ледь вдалося врятувати нічию на останніх хвилинах. До перерви команди обмінялися голами Долінського і Шумила, а по перерві гості вийшли вперед зусиллями Сираша. Потім почалася тривала пауза через повітряну тривогу. У ЛНЗ залишалося півгодини ігрового часу, але й тут довелося чекати пенальті на останніх хвилинах.

Питань ще більше, ніж у Тернополі. Перше – чи не фолив гравець ЛНЗ, коли забирав м'яч в середині поля. Друге – чи Романченко справді торкався ноги Сторчоуса у карному майданчику. Арбітр обидва епізоди розсудив на користь ЛНЗ, сам Сторчоус реалізував пенальті і зберіг одноосібне лідерство команди Олександра Ковпака в групі Б.

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