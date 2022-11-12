Вперше з далекого 1998 року на чемпіонаті світу не буде жодного гравця з української Прем'єр-ліги, повідомляє Суспільне Спорт. Починаючи з 2002 року у заявках збірних – учасників Мундіалів – обов'язково були представники української першості.

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Ця серія, яка тривала 5 чемпіонатів світу поспіль, перервалась у Катарі. Цікаво, що єдиним "українцем", який міг зіграти на ЧС-2022 був захисник Динамо Томаш Кендзьора, однак він не потрапив до основи збірної Польщі з розширеного списку.

Кількість гравців УПЛ на чемпіонатах світу:

1994 – 0;

1998 – 0;

2002 – 2 гравці (обидва у складі збірної Нігерії);

2006 – 27 гравців (19 – у збірній України, по 3 – у збірних Хорватії, Сербії та Чорногорії, 2 – у збірній Польщі);

2010 – 1 гравець (у збірній Нігерії);

2014 – 9 гравців (4 – у збірній Хорватії, по 1 – у збірних Бразилії, Нігерії, Португалії, Нідерландів, Боснії та Герцеговини);

2018 – 3 гравці (2 – у збірній Бразилії, 1 – у збірній Хорватії).

Нагадаємо, збірна України лише одного разу грала на ЧС – у 2006 році команда під керівництвом Олега Блохіна стала чвертьфіналістом турніру в Німеччині.

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