Олімпік програв Гірник-Спорту, Волинь здійснила камбек у матчі проти Прикарпаття
Відбулись поєдинки 20-го туру Першої ліги. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Перша ліга, 20-й тур
Олімпік – Гірник-Спорт – 0:1
Гол: Кравчук, 60
Волинь – Прикарпаття – 2:1
Голи: Кобзар, 86, Ляшенко, 90+2 (пен.) – Француз, 53
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Гірник-Спорт підбирається до лідерів турнірної таблиці. Команді з Горішніх Плавнів вдалось на виїзді здолати Олімпік. Єдиний гол Гірник-Спорта дозволив команді піднятись на 5-ту сходинку, Олімпік залишився 10-м.
Прикарпаття відкрило рахунок у двобої проти Волині. Проте господарі не опустили руки. За кілька хвилин до фінального свистка вони зуміли переламати хід гри та двічі відзначитись у воротах суперника. Три очки дозволили футболістам Волині віддалитись від зони вильоту і посісти на 9-му місці, Прикарпаття – 6-те.
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