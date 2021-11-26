Перша ліга, 20-й тур

Олімпік – Гірник-Спорт – 0:1

Гол: Кравчук, 60

Волинь – Прикарпаття – 2:1

Голи: Кобзар, 86, Ляшенко, 90+2 (пен.) – Француз, 53

Экс-тренер Прикарпатья Мостовой погиб в ДТП

Гірник-Спорт підбирається до лідерів турнірної таблиці. Команді з Горішніх Плавнів вдалось на виїзді здолати Олімпік. Єдиний гол Гірник-Спорта дозволив команді піднятись на 5-ту сходинку, Олімпік залишився 10-м.

Прикарпаття відкрило рахунок у двобої проти Волині. Проте господарі не опустили руки. За кілька хвилин до фінального свистка вони зуміли переламати хід гри та двічі відзначитись у воротах суперника. Три очки дозволили футболістам Волині віддалитись від зони вильоту і посісти на 9-му місці, Прикарпаття – 6-те.

"Гармаш грає у своє задоволення": капітан СК Дніпро-1 – про заруби з Довбиком, Йовічевіча і шанс на бронзу