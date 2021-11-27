Первая лига 2021/22, 20-й тур

Нива Т – Кремень – 4:2

Голы: Ризнык, 24, Кисленко, 37, 44, Дедух, 74 – Мурашов, 32, Галата, 67

Полесье – Подолье – 1:2

Голы: Грицук, 60, (пен.) – Мораренко, 42, Цыбульник, 90+4

Тернопольская Нива в результативном поединке обыграла Кремень. Ризнык открыл счет на 24 минуте, но Мурашов довольно быстро восстановил паритет. Кисленко еще до перерыва оформил дубль, сделав преимущество Нивы комфортным. Галата сократил отставание, но Дедух отправил 4 мяч в ворота Кременя.

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Подолье на последних минутах победило Полесье. Мораренко вывел хмельничан вперед на 42 минуте, а Грицук после перерыва реализовал паритет и выровнял положение. Игра приближалась к ничьей, однако последнее слово было за Подольем – Цыбульник в компенсированное время принес победу.

Таким образом, Нива Т набрала 29 очков и поднялась на 5 место, Кремень остался в самом дне турнирной таблицы. Подолье благодаря своей победе набрало 26 пунктов и обогнало Полесье, которое осталось девятым с 25 зачетными баллами.

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