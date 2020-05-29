Перша ліга може бути дограна – відома дата позачергового засідання, на якому вирішать долю турніру

Інтрига у другому за силою дивізіоні закручується з новою силою.

Послаблення карантинних заходів, відновлення УПЛ і гарячі дискусії щодо варіантів завершення Першої ліги змусили керівництво Професіональної футбольної ліги провести незаплановане засідання, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нарада ліги відбудеться 5 червня у Києві. На ній, на підставі розгляду листів-опитувальників клубів щодо баченню підсумків чемпіонату, планується нове голосування з приводу долі сезону у другому за силою дивізіоні. До слова, 8 клубів у листі вказали оптимальним варіантом догравання сезону згідно з регламентом.

Нагадаємо, раніше клуби Першої ліги проголосували за непродовження чемпіонату у класичному форматі. За рестарт тоді висловилися лише 6 клубів, а представники запорізького Металурга взагалі проігнорували засідання.

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