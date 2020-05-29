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Первая лига может быть доиграна – известна дата внеочередного заседания, на котором решится судьба турнира

18:44 53 Читати українською
Первая лига может быть доиграна – известна дата внеочередного заседания, на котором решится судьба турнира
Минай – Волынь / ФК Минай

Интрига во втором по силе дивизионе закручивается с новой силой.

Ослабление карантинных мер, возобновление УПЛ и горячие дискуссии относительно вариантов завершения Первой лиги заставили руководство Профессиональной футбольной лиги провести незапланированное заседание, сообщает официальный сайт организации.

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Совет лиги состоится 5 июня в Киеве. На нем, на основании рассмотрения писем-опросников клубов относительно видения итогов чемпионата, планируется новое голосование по поводу судьбы сезона во втором по силе дивизионе. К слову, 8 клубов в письме указали оптимальным вариантом доигрывание сезона согласно регламенту.

Напомним, ранее клубы Первой лиги проголосовали за непродления чемпионата в классическом формате. За рестарт тогда высказались лишь 6 клубов, а представители запорожского Металлурга вообще проигнорировали заседание.

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