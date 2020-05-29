Первая лига может быть доиграна – известна дата внеочередного заседания, на котором решится судьба турнира

Интрига во втором по силе дивизионе закручивается с новой силой.
Ослабление карантинных мер, возобновление УПЛ и горячие дискуссии относительно вариантов завершения Первой лиги заставили руководство Профессиональной футбольной лиги провести незапланированное заседание, сообщает официальный сайт организации.
ПФЛ предложила 4 варианта завершения сезона Первой лиги
Совет лиги состоится 5 июня в Киеве. На нем, на основании рассмотрения писем-опросников клубов относительно видения итогов чемпионата, планируется новое голосование по поводу судьбы сезона во втором по силе дивизионе. К слову, 8 клубов в письме указали оптимальным вариантом доигрывание сезона согласно регламенту.
Напомним, ранее клубы Первой лиги проголосовали за непродления чемпионата в классическом формате. За рестарт тогда высказались лишь 6 клубов, а представители запорожского Металлурга вообще проигнорировали заседание.
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