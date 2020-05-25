ПФЛ запропонувала 4 варіанти завершення сезону Першої ліги

Однозначно можна стверджувати, що традиційного догравання сезону між усіма клубами Першої ліги – не буде.

Керівництво ПФЛ прийняло рішення достроково завершити розіграш Першої ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

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Проте невирішеним залишається питання щодо команд, які повинні підвищуватись у класі за підсумками сезону, тому учасникам було запропоновано 4 варіанти на вибір.

1. Організувати міні-турнір між лідерами турнірної таблиці (6 команд). Попередньо набрані очки не враховуватимуться.

2. Клуби, які посіли першу та другу сходинку автоматично кваліфікуються в УПЛ. А третю путівку між собою розіграють команди з 3-го по 6-те місце.

3. Клуби, які претендують на підвищення, дограють турнір між собою згідно календаря Першої ліги. Попередньо набрані очки будуть також враховуватись.

4. Перша трійка поточної турнірної таблиці автоматично виходить в УПЛ.

ПФЛ наголосила, що допускатимуться до розіграшу путівок лише ті команди, які пройшли атестацію УПЛ. Якщо клуби погодяться на міні-турнір, то, ймовірно, він відбуватиметься в одній області.

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