Металург Запоріжжя обіграв Кремінь у перенесеному матчі 8-го туру Першої ліги. Рахунок і огляд поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 8 тур

Кремінь – МФК Металург – 0:4

Голи: Дворовенко, 4, Шалфєєв, 14, Могильний, 46, 55

Запорізька команда без проблем взяла три очки. Вже на 4-й хвилині класний дальній удар вдався Владиславу Дворовенку. На 14-й швидка атака гостей завершилася ударом Шалфєєва у порожні ворота з меж воротарського.

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На старті другого тайму Металург зняв усі питання. Одразу після поновлення гри Могильний зробив рахунок 3:0, а згодом він же оформив дубль, скориставшись невдалою грою суперників у захисті. 0:4 – Металург набрав 19 очок і піднявся у топ-3 групи Б. Кремінь після поразки опустився на 4 місце, маючи на бал менше.

А от матч Гірник-Спорт – Чернігів так і не зіграли. Чернігівська команда не прибула на перенесений поєдинок 2-го туру. Офіційна причина поки невідома, як і доля матчу – її визначить ПФЛ. Про це повідомив офіційний сайт Гірника-Спорта.