Перша ліга, 12 тур

Діназ – Прикарпаття – 2:2

Голи: Клименко, 51, 62 – Рудюк, 29, Барчук, 64

Буковина – Полісся – 1:2

Голи: Будківський, 36 (авт) – Вакула, 47, Будківський, 67

Позавчора Карпати поступилися, дозволивши Поліссю збільшити відрив у турнірній таблиці до 9 очок. Житомирці не без проблем скористалися шансом. Героєм матчу став Будківський. Щоправда, спочатку Пилип забив у власні ворота, але у другому таймі асистував на дебютний гол Вакули, а згодом забив переможний м'яч.

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Діназ та Прикарпаття ведуть боротьбу за потрапляння у першу четвірку, яка в другій половині сезону буде боротися за медалі. Нічия стала тим результатом, який був невигідний усім. Тепер лише диво може допомогти Діназу уникнути боротьби за виживання. У Прикарпаття теж дуже сумнівні перспективи – у двох останніх турах грати проти фаворитів. Потрібно набрати щонайменше 2 очки і сподіватися, що тернопільська Нива буде виключно програвати.