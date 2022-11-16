Металлург Запорожье обыграл Кремень в перенесенном матче 8-го тура Первой лиги. Счет и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 8 тур

Кремень – МФК Металлург – 0:4

Голы: Дворовенко, 4, Шалфеев, 14, Могильный, 46, 55

Запорожская команда без проблем взяла три очка. Уже на 4-й минуте классный дальний удар удался Владиславу Дворовенко. На 14-й быстрая атака гостей завершилась ударом Шалфеева в пустые ворота из пределов вратарской.

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На старте второго тайма Металлург снял все вопросы. Сразу после возобновления игры Могильный сделал счет 3:0, а впоследствии он же оформил дубль, воспользовавшись неудачной игрой соперников в защите. 0:4 – Металлург набрал 19 очков и поднялся в топ-3 группы Б. Кремень после поражения опустился на 4-е место, имея на бал меньше.

А вот матч Горняк-Спорт – Чернигов так и не сыграли. Черниговская команда не прибыла на перенесенный поединок 2-го тура. Официальная причина пока неизвестна, как и судьба матча – ее определит ПФЛ. Об этом сообщил официальный сайт Горняка-Спорта.