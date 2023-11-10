У п'ятницю 16-й тур другого за силою дивізіону стартував двома поєдинками у групі А. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 16-й тур

Група А

Прикарпаття – Металіст – 1:2

Голи: Цюцюра, 59 – Бусько, 2, Рязанцев, 78

Нива Т – Поділля – 0:0

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Прикарпаття на своєму полі несподівано поступилось головному невдасі групи А Першої ліги – Металісту. Господарі пропустили вже на 2-й хвилині зустрічі: Бусько наважився на дальній удар з-за меж штрафного, захисник у боротьбі з суперником зачепив сферу, та дезорієнтувала голкіпера і влетіла у правий кут воріт.

По перерві м'яч після подачі з кутового влучив у руку гравцю гостей і арбітр вказав на позначку. Цюцюра легко переграв Рибака. В середині тайму Сьомка навісив зі стандарту у воротарський і Прикарпаття дивом не забило. Поки франківці оговтувались від цієї невдачі, суперник втік у стрімку контратаку, Рибак пасом знайшов Рязанцева попереду і той під тиском захисника зумів "пробити" кіпера, встановивши остаточний рахунок у матчі. Ця перемога перервала 11-матчеву безвиграшну серію Металіста і принесла йому 10 очок (залишивши на останній сходинці). Прикарпаття з 22-ма балами – п'яте.

У ще одному поєдинку Нива Т вдома розписала безгольову нічию з Поділлям. Тернополяни не знають смаку перемог вже у чотирьох матчах поспіль і з 17-ма очками йдуть на восьмій сходинці. Хмельничани з такою ж кількістю балів на один щабель вище.

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