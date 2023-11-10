В пятницу 16-й тур второго по силе дивизиона стартовал двумя поединками в группе А. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 16-й тур

Группа А

Прикарпатье – Металлист – 1:2

Голы: Цюцюра, 59 – Бусько, 2, Рязанцев, 78

Нива Т – Подолье – 0:0

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Прикарпатье на своем поле неожиданно уступило главному неудачнику группы А Первой лиги – Металлисту. Хозяева пропустили уже на 2-й минуте встречи: Бусько решился на дальний удар из-за пределов штрафной, защитник в борьбе с соперником задел сферу, та дезориентировала голкипера и влетела в правый угол ворот.

После перерыва мяч после подачи с углового попал в руку игроку гостей и арбитр указал на отметку. Цюцюра легко переиграл Рыбака. В середине тайма Сёмка навесил со стандарта во вратарскую и Прикарпатье чудом не забило. Пока франковцы приходили в себя от этой неудачи, соперник убежал в стремительную контратаку, Рыбак пасом нашел Рязанцева впереди и тот под давлением защитника сумел "пробить" кипера, установив окончательный счет в матче. Эта победа прервала 11-матчевую безвыигрышную серию Металлиста и принесла ему 10 очков (оставив на последней строчке). Прикарпатье с 22-мя баллами – пятое.

В еще одном поединке Нива Т дома расписала безголевую ничью с Подольем. Тернополяне не знают вкуса побед уже в четырех матчах подряд и с 17-ю очками идут на восьмой строчке. Хмельничане с таким же количеством баллов на одну ступень выше.

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