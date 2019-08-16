Перша ліга: Металіст 1925 несподівано поступився Агробізнесу, Гірник-Спорт обіграв Кремінь

В рамках 4-го туру Першої ліги Агробізнес переграв Металіст 1925, Кремінь мінімально поступився Гірник-Спорту.

Перша ліга 2019/20, 4-й тур

Кремінь – Гірник-Спорт – 1:2

Голи: Сафонов, 39 – Білий, 51, Кравчук, 59

Металіст 1925 – Агробізнес – 0:1

Гол: Сікорський, 35

Гірник-Спорт здобув вольову перемогу над Кремнем. Сафонов в першому таймі відкрив рахунок в матчі, але в другому Білий та Кравчук принесли перемогу гостям.

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Агробізнес переграв Металіст 1925. Єдиним голом в матчі відзначився Сікорський на 35 хвилині.

Таким чином, Агробізнес набрав 7 очок та очолює Першу лігу, Металіст 1925 лишився на 9-ій позиції. Гірник-Спорт здобув першу перемогу в сезоні та піднявся на 13 місце з 3 очками, а Кремінь з 5 пунктами розташувався на 8 позиції.