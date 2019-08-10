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Перша ліга: Минай вирвав дебютну перемогу в турнірі над Чорноморцем, Авангард впевнено переграв Миколаїв

19:21 266 Читать на русском
Перша ліга: Минай вирвав дебютну перемогу в турнірі над Чорноморцем, Авангард впевнено переграв Миколаїв
Минай здобув дебютну перемогу / Фото ФК Минай

Відбулись чергові матчі третього туру Першої ліги України.

Авангард – Миколаїв – 3:1

Голи: Собко, 10, Лобов, 14, Кірієнко, 74 – Сондей, 45+2

Гірник-Спорт – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Майданевич, 13

Минай – Чорноморець – 1:0

Гол: Нурієв, 90+4

Агробізнес – Балкани – 18:00

Металіст 1925 – Рух – 18:00

МФК Металург – Інгулець – 18:00

ОПФК Черкащина – Кремінь – 18:00

Волинь – Прикарпаття – 19:00

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Авангард легко розібрався з Миколаєвом, а Гірник-Спорт вдома несподівано поступився Оболонь-Бровару.

Минай на останніх хвилинах дотис Чорноморець і здобув перші три очки у турнірі.

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