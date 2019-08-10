Перша ліга: Минай вирвав дебютну перемогу в турнірі над Чорноморцем, Авангард впевнено переграв Миколаїв

Україна — 19:04 5364
-
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
-
Шахтар переграв Динамо в Києві – друга поспіль поразка команди Хацкевича і реванш за СуперкубокУкраїна — 18:59 2290
-
Вест Хем – Манчестер Сіті: Зінченко з рекордом АПЛ, безпорадні "молоти" на фоні чемпіона, VAR змінює англійський футболАнглія — 17:36 4870
-
Вест Хем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як Зінченко встановив рекорд АПЛАнглія — 14:17 6438
-
Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛАнглія — 12:00 2246