Перша ліга, 2 тур

Волинь – Поділля – 1:0

Гол: Кобзар, 58

У стартовому турі обидві команди обмежились нічиїми, але цього разу явно розраховували на більше. До перерви найкращий момент Волині зіпсував Ляшенко, який з близької відстані пробив надто слабко. Поділля відповіло могутнім ударом Островського під поперечку – Неділько не дрімав.

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На 58-й хвилині лучани таки досягли свого. Подача зі штрафного завершилася скидкою на Кобзаря, і той у фехтувальному стилі проштовхнув м'яч повз Чуваєва. Поділля ледь не відігралося під завісу зустрічі. Карпенко головою замикав навіс партнера, але пробив надто високо – рахунок 1:0 залишився незмінним.

Окремої уваги вартий плакат, який фанати Волині підготували в пам'ять про Володимира Дикого. Один з найкращих бомбардирів клубу помер 28 липня у віці 59 років.

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