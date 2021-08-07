Первая лига: Кривбасс вырвал победу над Горняк-Спортом на последних секундах, Полесье разгромило Кремень
В субботу, 7 августа, состоялись сразу четыре поединка 3-го тура Первой лиги. Результаты – в этой новости на Футбол 24.
Первая лига, 3-й тур
Горняк-Спорт – Кривбасс – 1:2
Гол: Кравчук, 42 – Хобленко, 74, Говедарица, 90+3
Кремень – Полесье – 0:3
Голы: Шаповал, 11, Гитченко, 42, Андрущенко, 67
Агробизнес – Краматорск – начало в 18:30
Прикарпатье – Металлист – начало в 18:30
Горняк-Спорт на своем поле принимал гостей из Кривого Рога. Команды обменивались моментами, но, как это часто бывает, все решил стандарт. На 42-й минуте хозяева подали в штрафную, а Кравчук не без рикошета соперника забил. Кривбасс быстро перехватил инициативу, но сравнял ситуацию на табло только во втором тайме. Щедрый после затяжной атаки подал на Хобленко, а тот эффектно отличился головой. Победу криворожанам подарил Говедарица на 3-й добавленной минуте. 2:1 – Кривбасс временно сохраняет лидерство.
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А вот Полесье приехало в Кременчуг, где уже к концу первой 45-минутки вело в счете 2:0. Сначала после подачи с углового забил головой Шаповал, а Гитченко в аналогичной ситуации удвоил преимущество. После перерыва Андрущенко третий раз огорчил Кремень и установил окончательный счет на табло.
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