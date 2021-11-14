Перша ліга, 18 тур

Кривбас – Гірник-Спорт – 0:0

Волинь – Альянс – початок о 15:30

Ігровий день у Кривому Розі відкрили місцевий Кривбас і Гірник-Спорт. Підопічні Бабича впевнено втримують другу позицію, поступаючись лише харківському Металісту, а команда з Горішніх Плавнів йшла шостою.

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Обидві команди мали моменти, щоб забити, але не найвидовищніший поєдинок так і завершився нулями на табло. Кривбас відпустив Металіст вже на 9 очок і перервав 4-матчеву переможну серію, але команда Олександра Бабича не програє вже в 8-ми поєдинках чемпіонату. В активі криворіжців 38 балів. Гірник-Спорт довів свою серію без поразок до 9-ти матчів і посідає 6 місце – 26 пунктів.