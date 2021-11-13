Україна, Перша ліга, 18-й тур

Полісся – Кремінь – 2:0

Голи: Шастал, 20, Грицук, 26 (п)

ВПК-Агро – Поділля – 1:0

Гол: Литвиненко, 66

Вилучення: Карпенко, 65 (Поділля, друга жовта)

Полісся нарешті зуміло перервати безвиграшну серію, яка налічувала уже шість матчів. Жертву підопічні Юрія Калітвінцева вибрали підходящу, адже Кремінь не перемагає протягом 10 останніх поєдинків. Сьогодні долю гри вирішили голи Шастала і Грицука в першому таймі.

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ВПК-Агро мінімально обіграв Поділля. На 65-й хвилині Карпенко отримав одне з найбезглуздіших попереджень (відео тут), залишивши свою команду в меншості. Вже у наступній атаці господарі забили єдиний гол.