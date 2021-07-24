Перша ліга: Кремінь відкрив сезон перемогою над ВПК-Агро, Краматорськ поступився Гірник-Спорту
Відбулись стартові поєдинки нового сезону другого за силою дивізіону України. Читайте звіти зустрічей на Футбол 24.
Перша ліга, 1-й тур
Кремінь – ВПК-Агро – 2:0
Голи: Авер'янов, 9, Галата, 79
Гірник-Спорт – Краматорськ – 0:2
Голи: Даудов, 45, Єрмоленко, 68
Агробізнес – Волинь – початок о 19:00
Ужгород – Прикарпаття – початок о 19:00
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Кремінь, який був близький до пониження у класі минулого сезону, реабілітувався перед вболівальниками вже у першому матчі. Команда з Кременчука впевнено розібралась з ВПК-Агро та вперше у своїй історії тимчасово очолила турнірну таблицю.
Краматорськ на виїзді дав бій Гірник-Спорту. Гості відзначились голом у кожному із таймів, залишивши свої ворота недоторканами, та спокійно повезли три очки додому.
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