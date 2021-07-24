Перша ліга, 1-й тур

Кремінь – ВПК-Агро – 2:0

Голи: Авер'янов, 9, Галата, 79

Гірник-Спорт – Краматорськ – 0:2

Голи: Даудов, 45, Єрмоленко, 68

Агробізнес – Волинь – початок о 19:00

Ужгород – Прикарпаття – початок о 19:00

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Кремінь, який був близький до пониження у класі минулого сезону, реабілітувався перед вболівальниками вже у першому матчі. Команда з Кременчука впевнено розібралась з ВПК-Агро та вперше у своїй історії тимчасово очолила турнірну таблицю.

Краматорськ на виїзді дав бій Гірник-Спорту. Гості відзначились голом у кожному із таймів, залишивши свої ворота недоторканами, та спокійно повезли три очки додому.

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