Відбулись два суботні матчі в рамках 14-го туру Першої ліги. Читайте звіт про зустрічі на "Футбол 24".

Перша ліга 2021/22, 14-й тур

Поділля – Прикарпаття – 0:2

Голи: Цюцюра, 16, Воробчак, 32

Кривбас – Краматорськ – 3:0

Голи: Приходько, 70, Семенов, 77, Дебелко, 90+1

Вилучення: Мягков, 77, (Краматорськ)

Прикарпаття на виїзді без особливих проблем переграло Поділля. Цюцюра на 16 хвилині відкрив рахунок у зустрічі, а Воробчак ще до перерви встановив остаточний рахунок в поєдинку.

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Кривбас же розгромно переміг Краматорськ. Хоча результат першого тайму аж ніяк не натякав на це – команди не забили бодай гол. А от після перерви Кривбас суттєво додав та вийшов вперед завдяки голу Приходька, який замкнув подачу з кутового. Семенов після відскоку від захисника зреагував швидше за всіх та подвоїв перевагу криворожців. А Дебелко у компенсований час замкнув простріл Маліновського та поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Кривбас набрав 28 очок після 14 турів та піднявся на другу сходинку, хоча Альянс має ще 2 гри в запасі. Прикарпаття ж набрало 19 пунктів та наблизилось до четвертої Оболоні.

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