Перша ліга, 14 тур

Оболонь – Кремінь – 2:0

Голи: Черній, 69, Мурза, 83

Нива Тернопіль – ВПК-Агро – 2:0

Голи: Кисленко, 15, 31

Першими на поле вийшли Оболонь та Кремінь. Київська команда на момент початку гри посідала 4 місце турнірної таблиці, претендуючи на путівку в УПЛ. Кремінь відставав на 8 пунктів і йшов 12-м. У першому таймі господарі були ближчими до забитого м'яча. але після розіграшу кутового команду з Кременчука врятувала поперечина. Кремінь теж мав кілька нагод, але до перерви голів так і не було.

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У другому таймі господарі таки довели свою перевагу. Спершу Костянин Черній вдало зіграв на добиванні після того, як кіпер гостей перевів м'яч у стійку. На 83-й хвилині "пивовари" подвоїли рахунок – Артур Мурза обікрав захисника, вийшов віч-на-віч з Мирним і переграв його ударом у ближній кут. 2:0 – Оболонь все ще 4-та з 24-ма очками, але відставання від Кривбаса складає тільки 1 бал при наявності гри в запасі. Кремінь залишився 12-м – 13 пунктів.

В іншому матчі тернопільська Нива приймала ВПК-Агро. Ще до перерви господарі забили двічі – дубль в активі Сергія Кисленка. Спершу нападник Ниви ударом головою відкрив рахунок, а в середині тайму він же змістився з правого флангу в штрафний і ударом у ближній кут оформив дубль. Щоправда, дещо допоміг рикошет. Цей гол став останнім у матчі – по перерві команди більше не забивали.

2:0 – Андрій Купцов здобув своє першу перемогу на посаді наставника Ниви. Тернопільська команда перервала серію невдач, вигравши вперше за 5 турів. У Ниви 19 очок і 5 місце, ВПК-Агро наразі 14-й – 10 балів.

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