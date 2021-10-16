Первая лига 2021/22, 14-й тур

Подолье – Прикарпатье – 0:2

Голы: Цюцюра, 16, Воробчак, 32

Кривбасс – Краматорск – 3:0

Голы: Приходько, 70, Семенов, 77, Дебелко, 90+1

Удаление: Мягков, 77, (Краматорск)

Прикарпатье на выезде без особых проблем переиграло Подолье. Цюцюра на 16 минуте открыл счет во встрече, а Воробчак еще до перерыва установил окончательный счет в поединке.

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Кривбасс же разгромно победил Краматорск. Хотя результат первого тайма отнюдь не намекал на это – команды не забили хотя бы гол. А вот после перерыва Кривбасс существенно добавил и вышел вперед благодаря голу Приходько, который замкнул подачу с углового. Семенов после отскока от защитника среагировал быстрее всех и удвоил преимущество криворожан. А Дебелко в компенсированное время замкнул прострел Малиновского и поставил точку во встрече.

Таким образом, Кривбасс набрал 28 очков после 14 туров и поднялся на вторую строчку, хотя Альянс еще 2 игры в запасе. Прикарпатье же набрало 19 пунктов и приблизилось к четвертой Оболони.

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