Максимов офіційно став спортивним директором Полісся
22 квітня 00:40 - Читать на русском
Колишній наставник Ворскли Юрій Максимов знайшов нове місце роботи для себе.
Полісся на своєму офіційному сайті повідомило про призначення Юрія Максимова на посаду спортивного директора клубу.
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Зазначається, що сторони остаточно узгодили співпрацю сьогодні, 21 квітня. До цього Юрій Вільйович був безробітним після звільнення з посади наставника Ворскли.
Зауважимо, що Полісся є лідером Першої ліги, маючи в активі 19 очок (житомирський клуб опинився в групі на підвищення за підсумками першого кола).
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