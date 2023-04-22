Колишній наставник Ворскли Юрій Максимов знайшов нове місце роботи для себе.

Полісся на своєму офіційному сайті повідомило про призначення Юрія Максимова на посаду спортивного директора клубу.

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Зазначається, що сторони остаточно узгодили співпрацю сьогодні, 21 квітня. До цього Юрій Вільйович був безробітним після звільнення з посади наставника Ворскли.

Зауважимо, що Полісся є лідером Першої ліги, маючи в активі 19 очок (житомирський клуб опинився в групі на підвищення за підсумками першого кола).

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