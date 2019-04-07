Перша ліга: Колос розгромив Миколаїв і закріпився на другому місці, Авангард не мав проблем із Сумами

Із однаковим рахунком 0:3 завершилися два поєдинки 21-го туру Першої ліги: Колос впорався з Миколаєвом на виїзді, а Суми вдома поступилися Авангарду.

Україна, Перша ліга, 21-й тур

Суми – Авангард – 0:3

Голи: Кірієнко, 10, 47, 71

Миколаїв – Колос – 0:3

Голи: Мігунов, 40, Задоя, 77, 85

Вилучення: Горват, 85 (М)

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У Сумах соло виконав форвард краматорців Ігор Кірієнко. Досвідчений нападник зумів оформити хет-трик і зрівнятися зі Станіславом Кулішем (СК Дніпро-1) на чолі гонки бомбардирів. У дебюті матчу Кірієнко розібрався з двома оборонцями та з лінії воротарського відправив м'яч у сітку. На старті другої половини гри він замкнув подачу Трояновського з лівого флангу, а на 71-й хвилині замкнув на дальній стійці навіс Собка – 0:3.

Миколаїв завдав більше клопотів Колосу, та врешті також зазнав поразки. Гості з Ковалівки змогли відкрити рахунок лише під завісу першого тайму, коли Мігунов перехопив м'яч на чужій половині поля, трохи пройшов із ним і пробив у дальній кут. Зняли запитання щодо переможця зустрічі гравці Колоса під кінець матчу: спочатку м'яч після удару Мількова зачепив Задою і влетів у сітку, а потім той же Задоя забив після подачі Бондаренка з флангу.

Перемога дозволила Колосу продовжити свою феноменальну серію без поразок у чемпіонаті та закріпитися на другій сходинці в таблиці (41 очко). Авангард іде п'ятим (34 бали), Миколаїв – на 9-му місці (22 очки). Натомість Суми продовжують перебувати в зоні вибування (13-те місце та 15 пунктів).

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