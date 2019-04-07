Первая лига: Колос разгромил Николаев и закрепился на втором месте, Авангард не имел проблем с Сумами

С одинаковым счетом 0:3 завершились два поединка 21-го тура Первой лиги: Колос справился с Николаевом на выезде, а Сумы дома уступили Авангарду.

Украина, Первая лига, 21-й тур

Сумы – Авангард – 0:3

Голы: Кириенко, 10, 47, 71

Николаев – Колос – 0:3

Голы: Мигунов, 40, Задоя, 77, 85

Удаление: Горват, 85 (М)

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В Сумах соло исполнил форвард краматорцев Игорь Кириенко. Опытный нападающий сумел оформить хет-трик и сравняться со Станиславом Кулишом (СК Днепр-1) во главе гонки бомбардиров. В дебюте матча Кириенко разобрался с двумя защитниками и с линии вратарской отправил мяч в сетку. На старте второй половины игры он замкнул подачу Трояновского с левого фланга, а на 71-й минуте замкнул на дальней штанге навес Собко – 0:3.

Николаев принес больше хлопот Колосу, но в конце также потерпел поражение. Гости из Ковалёвки смогли открыть счет лишь под занавес первого тайма, когда Мигунов перехватил мяч на чужой половине поля, немного прошел с ним и пробил в дальний угол. Сняли вопрос о победителе встречи игроки Колоса под конец матча: сначала мяч после удара Милькова задел Задою и влетел в сетку, а затем тот же Задоя забил после подачи Бондаренко с фланга.

Победа позволила Колосу продолжить свою феноменальную серию без поражений в чемпионате и закрепиться на второй строчке в таблице (41 очко). Авангард идет пятым (34 балла), Николаев – на 9-м месте (22 очка). В то же время Сумы продолжают находиться в зоне выбывание (13-е место и 15 пунктов).

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