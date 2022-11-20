Перша ліга: Карпати впевнено перемогли Прикарпаття, осічка МФК Металург на "болоті" і перемога Оболоні
У неділю, 20 листопада, відбулись кілька матчів чергового ігрового дня Першої ліги. Результати дізнавайтесь у цій новині.
Перша ліга 2022/23. 13-й тур
ФСК Маріуполь – Буковина – 0:1
Гол: Палагнюк, 86
Чернігів – Полтава – 0:1
Гол: Романченко, 6 (аг.)
Гірник-Спорт – МФК Металург – 1:1
Голи: Горбаченко, 14 – Шалфєєв, 90+1
Прикарпаття – Карпати – 0:2
Голи: Дуць, 30, Галенков, 41
Вилучення: Галенков, 61 (друга жовта, Карпати)
Оболонь – Кремінь – 1:0
Гол: Груша, 8
У битві аутсайдерів Буковина завдяки пізньому голу обіграла ФСК Маріуполь. Полтава ж зуміла мінімально перемогти Чернігів та обійти його у турнірній таблиці.
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Проблеми сьогодні мав МФК Металург. Третя команда групи Б у матчі на "болоті" (дивитись фото нижче) розписала нічию з Гірник-Спортом, втративши нагоду скоротити відставання від Оболоні. Кияни ж провели непоганий матч проти Кременя, здобувши доволі спокійну перемогу.
Ігровий день порадував фанатів і західно-українським дербі. Карпати, які завітали в гості до Прикарпаття, без особливих труднощів забили двічі до перерви, а у другому таймі втримали комфортний результат. Перемога дозволила "левам" закріпитись на другій сходинці групи А.