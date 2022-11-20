У неділю, 20 листопада, відбулись кілька матчів чергового ігрового дня Першої ліги. Результати дізнавайтесь у цій новині.

Перша ліга 2022/23. 13-й тур

ФСК Маріуполь – Буковина – 0:1

Гол: Палагнюк, 86

Чернігів – Полтава – 0:1

Гол: Романченко, 6 (аг.)

Гірник-Спорт – МФК Металург – 1:1

Голи: Горбаченко, 14 – Шалфєєв, 90+1

Прикарпаття – Карпати – 0:2

Голи: Дуць, 30, Галенков, 41

Вилучення: Галенков, 61 (друга жовта, Карпати)

Оболонь – Кремінь – 1:0

Гол: Груша, 8

У битві аутсайдерів Буковина завдяки пізньому голу обіграла ФСК Маріуполь. Полтава ж зуміла мінімально перемогти Чернігів та обійти його у турнірній таблиці.

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Проблеми сьогодні мав МФК Металург. Третя команда групи Б у матчі на "болоті" (дивитись фото нижче) розписала нічию з Гірник-Спортом, втративши нагоду скоротити відставання від Оболоні. Кияни ж провели непоганий матч проти Кременя, здобувши доволі спокійну перемогу.

Ігровий день порадував фанатів і західно-українським дербі. Карпати, які завітали в гості до Прикарпаття, без особливих труднощів забили двічі до перерви, а у другому таймі втримали комфортний результат. Перемога дозволила "левам" закріпитись на другій сходинці групи А.

Турнірна таблиця Першої ліги