В воскресенье, 20 ноября, состоялись несколько матчей очередного игрового дня Первой лиги. Результаты узнавайте в этой новости.

Первая лига 2022/23. 13-й тур

ФСК Мариуполь – Буковина – 0:1

Гол: Палагнюк, 86

Чернигов – Полтава – 0:1

Гол: Романченко, 6 (аг.)

Горняк-Спорт – МФК Металлург – 1:1

Голы: Горбаченко, 14 – Шалфеев, 90+1

Прикарпатье – Карпаты – 0:2

Голы: Дуц, 30, Галенков, 41

Удаление: Галенков, 61 (вторая желтая, Карпаты)

В битве аутсайдеров Буковина благодаря позднему голу обыграла ФСК Мариуполь. Полтава сумела минимально победить Чернигов и обойти его в турнирной таблице.

Первая лига: Полесье и ЛНЗ закрепили лидерство, снег в Тернополе не помешал Ниве и Эпицентру.

Проблемы сегодня имел МФК Металлург. Третья команда группы Б в матче на "болоте" (смотреть фото ниже) расписала ничью с Горняк-Спортом, потеряв возможность сократить отставание от Оболони.

Игровой день порадовал фанатов и западноукраинским дерби. Карпаты, посетившие Прикарпатье, без особого труда забили дважды до перерыва, а во втором тайме удержали комфортный результат. Победа позволила "львам" закрепиться на второй строчке группы А.