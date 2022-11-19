Перша ліга 2022/23. 13-й тур

Нива Тернопіль – Епіцентр – 0:0

Скорук – ЛНЗ – 0:2

Голи: Долінський, 7, Савін, 17

Вилучення: Сухар, 90+1 (пряма червона, Скорук)

Полісся – Діназ – 3:0

Голи: Янаков, 24, Літвінов, 32 (аг), Кисленко, 81

Поєдинок Ниви та Епіцентру був під загрозою зриву, адже у Тернополі випав чималий сніг. Клубу навіть довелось кликати фанатів на допомогу, щоб очистити поле. Сніг прибрали, матч відбувся. Щоправда, команди не надто вражали, тож підсумкові нулі на табло.

Куди цікавішими були поєдинки ЛНЗ та Полісся. Клуб із Черкас без особливих проблем здолав Скорук завдяки двом голам ще на старті й закріпив лідерство у групі Б, набравши 27 залікових балів. Житомирянам же вдалось розгромити вдома Діназ, що дозволило їм відірватись від Карпат на 12 очок на вершині групи А.

Турнірна таблиця Першої ліги