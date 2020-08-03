Перша ліга: Інгулець та Волинь перемагають у шалених перегонах за УПЛ

28-й тур Першої Ліги стартував з перемог Інгульця та Волині, які б'ються за підвищення у класі. Усі результати дня – у цій новині на "Футбол 24".

Балкани – Оболонь Бровар – 1:1

Голи: Пархоменко, 54 – Слободян, 61

Черкащина – Волинь – 0:2

Голи: Волошинович, 22, Климець, 43

Інгулець – Кремінь – 3:0

Голи: Оскар, 7, 59, Щедрий, 50

Агробізнес – Миколаїв – 2:2

Голи: Семенець, 23, Когут, 90+1 – Охрончук, 21, Яворський, 75

Гірник-Спорт – Авангард – 2:0

Голи: Хомченко, 43, Збунь, 90+4

МФК Металург – Прикарпаття – 1:0

Гол: Шалфєєв, 29

Інгулець, який перебував на другій сходинці з мінімальним відставанням від Миная, забив Кременю вже на 7-й хвилині. Танзанський легіонер Оскар Мкомола надзвичайно легко провів свій дебютний м'яч за команду з Петрового, опинившись першим на добиванні – після того, як Коробка не реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером. Африканцеві залишалось влучити у порожній кут воріт. На початку другого тайму перевагу господарів подвоїв Щедрий, здивувавши усіх потужним ударом з гострого кута. А нестримний Оскар оформив дубль – злету в дальню "шістку". Інгулець набирає 58 очок і щонайменше дві години очолюватиме таблицю.

За схожим сценарієм розвивалась зустріч Волині з Черкащиною. Безнадійний аутсайдер першості пропустив на 22-й від Волошиновича. У віртуальній таблиці Першої ліги команда Тлумака піднімалась на третю сходинку, випередивши Агробізнес, який розпочинав на годину пізніше. Серйозність намірів лучан перед свистком на перерву підтвердив Климець – 0:2. Більше команди не забивали. Волинь продовжує несамовиту боротьбу за УПЛ (54 бали).

Балкани та Оболонь Бровар після сухого першого тайму влаштували перестрілку в дебюті другої половини. На гол Пархоменка відповів Слободян. Київський клуб видав серію з 4-х матчів без перемог, яка фактично вбила усі шанси на підвищення у класі (48 пунктів).

Один з сенсаційних претендентів на путівку в еліту Агробізнес несподівано спіткнувся – вдома проти Миколаєва (2:2). Команда Чижевського двічі відігрувалась і таки врятувала очко на 90+1 хвилині. Волочиськ набрав 54 залікових бали, залишившись третім. У битві середняків Гірник-Спорт впевнено обіграв Авангард (2:0), а МФК Металург виявився сильнішим за Прикарпаття (1:0), яке ризикує стати учасником матчів плей-офф за збереження прописки.