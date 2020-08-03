Первая лига: Ингулец и Волынь побеждают в безумной гонке за УПЛ

28-й тур Первой Лиги стартовал с побед Ингульца и Волыни, которые бьются за повышение в классе. Все результаты дня – в этой новости на "Футбол 24".

Балканы – Оболонь-Бровар – 1:1

Голы: Пархоменко, 54 – Слободян, 61

Черкащина – Волынь – 0:2

Голы: Волошинович, 22 Климец, 43

Ингулец – Кремень – 3:0

Голы: Оскар, 7, 59, Щедрый, 50

Ингулец, который находился на второй строчке с минимальным отставанием от Миная, забил Кременю уже на 7-й минуте. Танзанський легионер Оскар Мкомола чрезвычайно легко провел свой дебютный мяч за команду из Петрово, оказавшись первым на добивании – после того, как Коробка не реализовал выход один на один с голкипером. Африканцу оставалось попасть в пустой угол ворот. В начале второго тайма преимущество хозяев удвоил Щедрый, удивив всех мощным ударом с острого угла. А неудержимый Оскар оформил дубль – слету в дальнюю "шестерку". Ингулец набирает 58 очков и по меньшей мере два часа будет возглавлять таблицу.

По схожему сценарию развивалась встреча Волыни с Черкащиной. Безнадежный аутсайдер первенства пропустил на 22-й от Волошиновича. В виртуальной таблице Первой лиги команда Тлумака поднималась на третью строчку, опередив Агробизнес, который начинал на час позже. Серьезность намерений лучан перед свистком на перерыв подтвердил Климец – 0:2. Больше команды не забивали. Волынь продолжает неистовую борьбу за УПЛ (54 балла).

Балканы и Оболонь-Бровар после сухого первого тайма устроили перестрелку в дебюте второй половины. На гол Пархоменко ответил Слободян. Киевский клуб выдал серию из 4-х матчей без побед, которая фактически убила все шансы на повышение в классе (48 пунктов).