Перша ліга, 13-й тур

Гірник-Спорт – Полісся – 0:2

Голи: Галенко, 17, Семчук, 90+2 (пен)

Кремінь – Кристал – 1:0

Гол: Кривенко, 74

Нереалізований пенальті: Гливий, 71 (Кристал)

Нива Тернопіль – Миколаїв – 0:0

Верес – Волинь – 2:0

Голи: Сімінін, 7 (АГ), Мірошник, 64

Вилучення: Рябов, 37 (Волинь)

Нереалізований пенальті: Протасов, 67 (Волинь)

Прикарпаття – Альянс – 1:0

Гол: Сондей, 28

Оболонь – Авангард – початок о 15:00

Чорноморець – Металіст 1925 – початок о 16:00

Перша ліга: Волинь у доданий час вирвала перемогу у Оболоні, Агробізнес декласував Кремінь

Гірник-Спорт на домашньому полі сенсаційно поступився Поліссю. Галенко голом вивів гостей вперед ще у першому таймі, а у доданий арбітром час до другої 45-хвилинки Семчук подвоїв перевагу Полісся та поставив жирну крапку в матчі. Гірник-Спорт втратив шанси очолити турнірну таблицю Першої ліги та йде другим, клуб із Житомира піднявся на 6 місце.

Кремінь вдома очікувано здолав аутсайдера Кристала. Щоправда, першими могли пропустити саме кременчуківці – гості не забили з пенальті. Вже за кілька миттєвостей Кристал поплатився за погану реалізацію та пропустив м'яч. Кремінь завдяки перемозі йде 11, Кристал залишається на дні.

Нива з Тернополя та Миколаїв не виявили сильнішого у досить напруженому матчі. Фінальний свисток зафіксував нулі на табло, які розташували Миколаїв сьомим, а Ниву десятою.

Одним із головним протистоянь туру вважалась домашня зустріч Вереса з Волинню. Але це був точно нефартовий для луцької команди день – спочатку Сімінін відзначився автоголом, а під завісу першого тайму Рябова вилучили. По перерві Вересу залишалось лишень скористатись чисельною перевагою та забити, що гравці з Рівного і зробили – Гапончук відзначився на 64 хвилині точним ударом головою. Верес піднімається на третю сходинку, а Волинь опускається на четверту.

Прикарпаття зуміло перемогти Альянс завдяки єдиному голу Сондея у першому таймі. Після 13-ти турів Прикарпаття йде тринадцятим, Альянс – дванадцятий.

Турнірна таблиця Першої ліги