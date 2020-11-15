Первая лига, 13-й тур

Горняк-Спорт – Полесье – 0:2

Голы: Галенко, 17 Семчук, 90+2 (пен)

Кремень – Кристалл – 1:0

Гол: Кривенко, 74

Нереализованный пенальти: Глывый, 71 (Кристалл)

Нива Тернополь – Николаев – 0:0

Верес – Волынь – 2:0

Голы: Симинин, 7 (АГ), Мельник, 64

Удаление: Рябов, 37 (Волынь)

Нереализованный пенальти: Протасов, 67 (Волынь)

Прикарпатье – Альянс – 1:0

Гол: Сондей, 28

Оболонь – Авангард – начало в 15:00

Черноморец – Металлист 1925 – начало в 16:00

Первая лига: Волынь в добавленное время вырвала победу у Оболони, Агробизнес деклассировал Кремень

Горняк-Спорт на домашнем поле сенсационно уступил Полесью. Галенко голом вывел гостей вперед еще в первом тайме, а в добавленное арбитром время ко второй 45-минутки Семчук удвоил преимущество Полесья и поставил жирную точку в матче. Горняк-Спорт потерял шансы возглавить турнирную таблицу Первой лиги и идет вторым, клуб из Житомира поднялся на 6 место.

Кремень дома ожидаемо победил аутсайдера Кристалла. Правда, первыми могли пропустить именно хозяева – гости не забили с пенальти. Уже через несколько мгновений Кристалл поплатился за плохую реализацию и пропустил мяч. Кремень благодаря победе идет 11, Кристалл остается на дне.

Нива из Тернополя и Николаев не выявили сильнейшего в достаточно напряженном матче. Финальный свисток зафиксировал нули на табло, которые разместили Николаев седьмым, а Ниву десятой.

Одним из главных противостояний тура считалась домашняя встреча Вереса с Волынью. Но это был точно нефартовый для луцкой команды день – сначала Симинин отметился автоголом, а под занавес первого тайма Рябова удалили. После перерыва Вересу оставалось только воспользоваться численным преимуществом и забить, что игроки из Ровно и сделали – Гапончук отличился на 64 минуте точным ударом головой. Верес поднимается на третью строчку, а Волынь опускается на четвертую.

Прикарпатье сумело победить Альянс благодаря единственному голу Сондея в первом тайме. После 13-ти туров Прикарпатье идет тринадцатым, Альянс – двенадцатый.

Турнирная таблица Первой лиги