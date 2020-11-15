Первая лига: Горняк-Спорт потерял шанс стать лидером, Верес одолел Волынь и поднялся в топ-3
Состоялись воскресные поединки 13-го тура Первой лиги. Отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 13-й тур
Горняк-Спорт – Полесье – 0:2
Голы: Галенко, 17 Семчук, 90+2 (пен)
Кремень – Кристалл – 1:0
Гол: Кривенко, 74
Нереализованный пенальти: Глывый, 71 (Кристалл)
Нива Тернополь – Николаев – 0:0
Верес – Волынь – 2:0
Голы: Симинин, 7 (АГ), Мельник, 64
Удаление: Рябов, 37 (Волынь)
Нереализованный пенальти: Протасов, 67 (Волынь)
Прикарпатье – Альянс – 1:0
Гол: Сондей, 28
Оболонь – Авангард – начало в 15:00
Черноморец – Металлист 1925 – начало в 16:00
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Горняк-Спорт на домашнем поле сенсационно уступил Полесью. Галенко голом вывел гостей вперед еще в первом тайме, а в добавленное арбитром время ко второй 45-минутки Семчук удвоил преимущество Полесья и поставил жирную точку в матче. Горняк-Спорт потерял шансы возглавить турнирную таблицу Первой лиги и идет вторым, клуб из Житомира поднялся на 6 место.
Кремень дома ожидаемо победил аутсайдера Кристалла. Правда, первыми могли пропустить именно хозяева – гости не забили с пенальти. Уже через несколько мгновений Кристалл поплатился за плохую реализацию и пропустил мяч. Кремень благодаря победе идет 11, Кристалл остается на дне.
Нива из Тернополя и Николаев не выявили сильнейшего в достаточно напряженном матче. Финальный свисток зафиксировал нули на табло, которые разместили Николаев седьмым, а Ниву десятой.
Одним из главных противостояний тура считалась домашняя встреча Вереса с Волынью. Но это был точно нефартовый для луцкой команды день – сначала Симинин отметился автоголом, а под занавес первого тайма Рябова удалили. После перерыва Вересу оставалось только воспользоваться численным преимуществом и забить, что игроки из Ровно и сделали – Гапончук отличился на 64 минуте точным ударом головой. Верес поднимается на третью строчку, а Волынь опускается на четвертую.
Прикарпатье сумело победить Альянс благодаря единственному голу Сондея в первом тайме. После 13-ти туров Прикарпатье идет тринадцатым, Альянс – двенадцатый.