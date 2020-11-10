Перша ліга 2020/21, 12-й тур

Авангард – Гірник-Спорт – 0:3

Голи: Мурза, 45, Чередніченко, 76, Батюшин, 84

Нереалізований пенальті: Батюшин, 36 (Гірник-Спорт)

Вилучення: Цибульник, 70 (Авангард, друга жовта картка) – Калугін, 79 (Гірник-Спорт, друга жовта картка)

Кристал – Чорноморець – 0:4

Голи: Лиховидко, 3, Микицей, 69, Кожушко, 84, Граматик, 86

Нереалізований пенальті: Семенина, 79 (Кристал)

Полісся – Нива Т – 0:1

Гол: Хруставка, 38

Вилучення: Гавриленко, 88 (Полісся, червона картка)

Агробізнес – Кремінь – 5:1

Голи: Романюк, 45, Груша, 46, Семенець, 63, Петров, 76, Черненко, 83 – Сорокін, 37 (пен.)

Альянс – Верес – 2:1

Голи: Загинайлов, 52, Гончаренко, 86 – Пасіч, 10

Волинь – Оболонь – 2:1

Голи: Оринчак, 4, 90+3 – Майданевич, 87



ВПК-Агро – Миколаїв – 0:4

Голи: Куксенко, 27, 59, Паламар, 74, Сула, 90

Металіст 1925 – Прикарпаття – 1:0

Гол: Дерек, 4

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Лідер Першої ліги за втраченими очками Гірник-Спорт на виїзді каменя на камені не залишив від Авангарда. Господарі тримались весь перший тайм, однак на останній хвилині не вгледіли за Артуром Мурзою, який п'яткою у стилі Мессі ефектно замкнув передачу від партнера. В середині другого тайму арбітр протягом 10 хвилин зменшив склади обох команд до 10 гравців. Як тільки Гірник-Спорт отримав чисельну більшість – одразу подвоїв рахунок: Ілля Чередніченко вдало зіграв на добиванні після сейву голкіпера. Наприкінці матчу Юрій Батюшин, який у першому таймі не зумів реалізувати пенальті, реабілітувався: отримавши м'яч на лінії штрафного майданчика він буквально продерся крізь трьох захисників і зробив рахунок розгромним.

Ще один аутсайдер турнірної таблиці Кристал був боляче битий Чорноморцем. Віктор Лиховидко вже на 3-й хвилині окреслив амбіції "моряків" у цьому поєдинку – після подачі з кутового голкіпер господарів вибив сферу рукою, але та втрапила до захисника одеситів і той відкрив рахунок у матчі. Наступного гола довелось чекати 65 хвилин – після подачі з кутового Станіслав Микицей головою загнав м'яч у сітку воріт. А під кінець матчу підопічні Ковальця забили ще двічі і знову вийшли в лідери Першої ліги.

Тернопільска Нива мінімально переграла Полісся. Долю матчу вирішив гол Олега Хруставки наприкінці першого тайму. За 2 хвилини до закінчення матчу господарі залишились у меншості, але на результат поєдинку це вже ніяк не вплинуло.

Кремінь розмочив ворота Агробізнеса у другій половині першого тайму – Станіслав Сорокін з сумнівного пенальті відкрив рахунок у матчі. Господарі зуміли відігратись перед свистком на перерву: після відбитого гокіпером удару м'яч несподівано прилетів на ногу Юрію Романюку і той, після поштовху у спину, вже в падінні переправив сферу у сітку. Зразу після відпочинку Агробізнес подвоїв: Віталій Груша відважився на удар з лінії воротарського майданчика. В середині тайму Богдан Семенець вдало замкнув простріл від Івана Когута. А згодом Петров і Черненко вказали супернику на його місце у турнірній таблиці.

Генадій Пасіч потужним ударом у дальній від голкіпера Альянса кут воріт вивів Верес вперед вже на 10-й хвилині. Лише після відпочинку господарям вдалось відновити статус-кво: навіс зі стандарту вдало замкнув Сергій Загинайлов. Наприкінці матчу Альянсу вдалось дотиснути суперника: Гончаренко після навісу з кутового головою переправив круглого у сітку.

Головні претенденти на підвищення у класі – Волинь і Оболонь – розписали бойову нічию у Луцьку. Богдан Оринчак майстерно замкнув навіс у ворота "пивоварів" вже на 4-й хвилині. Наприкінці матчу Олексій Майданевич з гострого кута зумів знайти шпарину між стійкою і голкіпером і рахунок зрівняв. Та "хрестоносці" не змирились і вже у доданий час Оринчак після складної комбінації головою оформив дубль і вирвав для Волині надважливу перемогу.

ВПК-Агро на власному полі зазнав нищівної поразки від Миколаєва. Богдан Куксенко майстерним ударом зі штрафного з лінії воротарського майданчика відкрив рахунок в середині першого тайму. По перерві він оформив дубль, замкнувши простріл партнера в районі одинадцятиметрової позначки. Згодом рахунок до непристойного збільшив Руслан Паламар. А на останній хвилині Дмитро Сула, який тільки но з'явився на полі, поставив ефектну крапку у матчі.

Металіст 1925 мінімально здолав Прикарпаття. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий на початку першого тайму.

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