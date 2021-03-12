У перенесеному матчі 1-го туру Першої ліги Гірник-Спорт та Прикарпаття розійшлися миром. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Перша ліга 2020/21, 1-й тур

Гірник-Спорт – Прикарпаття – 1:1

Голи: Краєв, 56 – Курко, 76

Нереалізовані пенальті: Чередниченко, 3 – Дитко, 67

Гірник-Спорт вже на перших хвилинах міг вийти вперед, проте Чередниченко не реалізував пенальті. Але господарі все одно відкрили рахунок у зустрічі, щоправда, у другій половині зустрічі. Прикарпаття повторило долю суперника: спочатку Дитко не забив з позначки, а трохи пізніше Курко вирівняв становище та встановив остаточний рахунок у зустрічі.

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Таким чином, Гірник-Спорт набрав 27 очок та закріпився на 4 місці, Прикарпаття з 13 пунктами залишилось поблизу зони вильоту.

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