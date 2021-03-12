В перенесенном матче 1-го тура Первой лиги Горняк-Спорт и Прикарпатье разошлись миром. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Первая лига 2020/21, 1-й тур

Горняк-Спорт – Прикарпатье – 1:1

Голы: Краев, 56 – Курко, 76

Нереализованные пенальти: Чередниченко, 3 – Дитко, 67

Горняк-Спорт уже на первых минутах мог выйти вперед, однако Чередниченко не реализовал пенальти. Но хозяева все равно открыли счет во встрече, правда, во второй половине встречи. Прикарпатье повторило судьбу соперника: сначала Дитко не забил с точки, а чуть позже Курко выровнял положение и установил окончательный счет во встрече.

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Таким образом, Горняк-Спорт набрал 27 очков и закрепился на 4 месте, Прикарпатье с 13 пунктами осталось вблизи зоны вылета.

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