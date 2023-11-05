У неділю відбулися ще 3 матчі Першої ліги. Звіт про них читайте на Футбол 24.

Перша ліга, 15 тур

Група А

Нива Бузова – Прикарпаття – 0:1

Гол: Шинкаренко, 83

Група Б

ФСК Маріуполь – Лівий берег – 0:2

Голи: Співаков, 21, 78

Вікторія – СК Полтава – 0:0

Нива Бузова у останніх 4 турах набрала всього одне очко. Продовженням жахливої серії стала домашня поразка від Прикарпаття. Все вирішив гол Шинкаренка під завісу зустрічі. Івано-франківці повернулися у верхню п'ятірку, яка весною буде боротися за підвищення.

ФСК Маріуполь поступився Лівому берегу. Успіх гостям принесли два кутові, які замикав капітан Андрій Співаков. Вікторія не змогла скористатися осічкою Інгульця, розписавши "нулі" з Полтавою.

Карпати програли вперше в сезоні, Інгулець продовжив провальну серію – лідери Першої ліги втратили очки