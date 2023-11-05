В воскресенье состоялись еще 3 матча Первой лиги. Отчет о них читайте на Футбол 24.

Первая лига, 15 тур

Группа А

Нива Бузова – Прикарпатье – 0:1

Гол: Шинкаренко, 83

Группа Б

ФСК Мариуполь – Левый берег – 0:2

Голы: Спиваков, 21, 78

Виктория – СК Полтава – 0:0

Нива Бузова в последних 4 турах набрала всего одно очко. Продолжением ужасающей серии стало домашнее поражение от Прикарпатья. Все решил гол Шинкаренко под занавес встречи. Ивано-франковцы вернулись в верхнюю пятерку, которая весной будет бороться за повышение.

ФСК Мариуполь уступил Левому берегу. Успех гостям принесли два угловых, которые замыкал капитан Андрей Спиваков. Виктория не смогла воспользоваться осечкой Ингульца, расписав "нули" с Полтавой.

Карпаты проиграли впервые в сезоне, Ингулец продолжил провальную серию – лидеры Первой лиги потеряли очки