Перша ліга: Дніпро-1 впевнено перемагає Миколаїв, Рух трощить Суми, а Колос і Волинь здобувають путівки у плей-офф

У 28-му турі лідер Першої ліги Дніпро-1 здобув чергову перемогу, претенденти на друге місце показали три різні результати, а винниківський Рух розважився у матчі проти Сум.

Україна. Перша ліга 2018/19, 28-й тур

Авангард – Металіст 1925 – 1:0

Гол: Собко, 67 (пен)

Вилучення: Савін, 77 (Авангард)

Миколаїв – Дніпро-1 – 0:2

Голи: Лопирьонок, 80, Яворський, 82

Вилучення: Горват, 36 (Миколаїв)

Волинь – Гірник-Спорт – 0:0

Вилучення: Петя, 52 (Волинь)

Колос – Оболонь-Бровар – 3:2

Голи: Гавриш, 45+3, Ільїн, 52, Гавриш, 77 – Ковбаса, 27, Безуглий, 67

Рух – Суми – 10:1

Голи: Нікітюк, 3, Климчук, 43, Брікнер, 48, 59, Бойчук, 62, Леандро, 63, Климчук, 68, Грисьо, 85, Копина, 88, Кондраков, 90+1 – Керножицький, 45

Дніпро-1 не збирається розлаблятись навіть після здобуття путівки до Прем'єр-ліги. Лідер чемпіонату зміг дотиснути Миколаїв, забивши два голи в кінці зустрічі.

А от претенденти на другу сходинку показали абсолютно різні результати. Колос у результативному матчі переміг Оболонь-Бровар, Волинь зіграла суху нічию проти Гірника-Спорт, а Металіст взагалі поступився краматорському Авангарду. Таким чином учасниками плей-офф за вихід до Прем'єр-ліги стали команди з Луцька та Ковалівки.

Волинь стала головним фігурантом скандалу з договірними матчами у Першій лізі

Суми знову покращили статистику своєму супернику. Рух назабивав у ворота сумчан аж 10 голів, зате вони нарешті спромоглися хоча б на м'яч престижу.