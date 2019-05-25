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Волинь стала головним фігурантом скандалу з договірними матчами у Першій лізі

25 травня 18:18 2712 Читать на русском
Волинь стала головним фігурантом скандалу з договірними матчами у Першій лізі
Керівництво Волині / ФК Волинь

Луцька Волинь намагалася організувати матч з фіксованим результатом.

Клуб звинувачують у спробі організувати договірний матч, повідомляє Главком з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

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Зазначається, що луцький клуб намагався (або досі намагається) простимулювати свого суперника в 31-му турі Першої ліги, Гірник-Спорт. За інформацією видання, лучани пообіцяли опоненту 300 тисяч гривень за здачу матчу.

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Представники МВС вже займаються цією справою і готують затримання осіб, які можуть бути причетними до нечесних ігор Волині.

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Теги
Перша ліга Договірні матчі Волинь Волинь
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