Перша Ліга, 3-й тур

Кристал – Полісся – 0:1

Голи: Трояновський, 85

Оболонь – Чорноморець – 2:3

Голи: Батальський, 21, 52 – Лиховидко, 14, Ковбаса, 75 (аг), Авагімян, 76

Вилучення: Голіков (Оболонь)

Металіст 1925 – Агробізнес – 1:0

Голи: Ямпіль, 49

Друга ліга: Карпати здобули першу перемогу в сезоні, ганьба Ниви В та чергова перемога Метала

Кристал приймав вдома Полісся. У першому таймі була рівна боротьба, як і очікувалось, адже команди приблизно однакові за підбором гравців – до перерви ніхто не відзначався, хоча й було кілька нагод. У другому таймі Полісся атакувало активніше, що дало результат наприкінці поєдинку. На 85 хвилині вирішальним голом відзначився Трояновський. 1:0 – Полісся здобуває першу перемогу в сезоні та піднімається на 5 сходинку, маючи у своєму активі 4 пункти. Кристал залишається на дні турнірної таблиці з нулем очок.

Чорноморець на виїзді зустрічався з Оболонню. Команди жваво розпочали поєдинок та до перерви відзначились по одному голу. Спочатку Лиховидко розписався у воротах Оболоні, а через кілька хвилин Батальський відповів влучним пострілом. На початку другого тайму той таки Батальський відзначився вдруге, записавши до свого активу дубль. Проте після цього футбольний бог відвернувся від Оболоні – спочатку Ковбаса забив автогол, а за хвилину Авагімян вивів Чорноморець вперед вдруге у матчі. 3:2 – напружена перемога Чорноморця, який закріпився на першій сходинці. Оболонь посідає 6 місце з трьома очками.

Металіст 1925 вдома грав з Агробізнесом. Поєдинок не був багатим на моменти, тому головний епізод матчу трапився аж на 49 хвилині – Ямпіль вивів господарів вперед із пенальті. Агробізнес намагався відігратись, але їхні спроби були марними. Фінальний свисток зафіксував тріумф Металіста 1925 з рахунком 1:0. Харків'яни піднялись на другу сходинку Першої ліги, маючи у своєму активі сім пунктів. Агробізнес розташувався на 7 позиції з трьома очками.

Друга ліга: Ужгород вийшов на перше місце у групі А, Кривбас втратив шанс очолити групу B