Друга ліга, 3-й тур

Оболонь-2 – Поділля – 0:0

Рубікон – Чайка – 1:3

Голи: Куноун, 64 – Вовк, 23 (пен), Тименко, 34 (пен), Цебро, 55

Перемога – Кривбас – 1:0

Гол: Боженар, 63

Яруд – Енергія – 1:3

Голи: Биковський, 41 – Доля, 16, Студенко, 67, Комісар, 77

Буковина – Ужгород – 0:1

Гол: Ряшко, 41

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Оболонь-2 приймала Поділля на своєму полі. Фаворитами у цьому матчі були гості, проте вони не зуміли реалізувати свою мінімальну перевагу. Перший тайм завершився без забитих м'ячів. У другій половині матчу ситуація не змінилась – не надто яскравий футбол без результативних дій. 0:0 і Поділля втрачає можливість очолити турнірну таблицю групи А, а Оболонь-2 розташувалась на 5 місці.

Поєдинок між Рубіконом і Чайкою у групі А був значно цікавіший на моменти. Команди продемонстрували яскравий футбол з чотирма голами. У першому таймі двічі відзначились гості. По перерві Чайка забила третій гол та поховала шанси Рубікона на бодай нічию. Проте господарі не опустили руки та зуміли забити гол престижу. 1:3 – Чайк сенсаційно здобуває першу перемогу в сезоні.

Оновлений Кривбас на виїзді зустрічався з Перемогою. Гості у випадку перемоги мали шанси очолити групу B. Проте матч виявився не надто багатим на моменти. Єдиний м'яч у зустрічі забив Боженар на 63 хвилині, таким чином встановивши остаточний рахунок 1:0 на користь Перемоги. Кривбас йде на другому місці.

Яруд приймав Енергію з Нової Каховки у поєдинку третього туру групи В. Гості швидко забили, але господарі спільними зусиллями відквитали один м'яч. По перерві Енергія взяла гру під свій контроль та відзначилась двічі. 1:3 – впевнена перемога гостей.

Ужгород грав з Буковиною на виїзді та претендував на лідерство у групі А. Гості у статусі фаворитів матч розпочали жвавіше та агресивніше, а вже на 41 хвилині ця перевага конвертувалась у забитий гол. У другому таймі Буковина не зуміла відігратись, а поєдинок так і завершився з рахунком 0:1 на користь Ужгорода – команда одноосібно очолила групу А.

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