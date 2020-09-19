Друга ліга: Карпати здобули першу перемогу в сезоні, ганьба Ниви В та чергова перемога Метала
Відбулись поєдинки 3-го туру Другої ліги, серед яких і дебютна перемога Карпат у чемпіонаті. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Друга ліга 2020/21, 3-й тур
Карпати – Чернігів – 4:1
Голи: Лісовик, 2, Підгурський, 18, Енете, 44, Гудзінський, 84 – Романченко, 71
Діназ – Нива В – 5:1
Голи: Кірієнко, 3, Чепурненко, 8, 65, Грабчак, 11, Капаністий, 90+1 – Гарбар, 84, (аг.)
Нікополь – Метал – 0:2
Голи: Нехтій, 65, Рязанцев, 70
Вилучення: Двалі, 68
Реал Фарма – Черкащина – 0:2
Голи: Кабанюк, 41, Малєй, 82
Карпати продовжили серію поєдинків із розгромним рахунком за своєї участі – однак, цього разу львів'яни стали переможцем. Вже до перерви Карпати вели в рахунку у 3 м'ячі завдяки голам Лісовика, Підгурського та Енете. Чернігів один м'яч відіграв, проте останнє слово було за львів'янами, що допомогло "левам" здобути першу перемогу в сезоні.
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В іншому матчі групи А Діназ знищив вінницьку Ниву. Вже на 11 хвилині рахунок був 3:0. Цікаво, що Нива не забила жодного гола – наприкінці матчу Гарбар зрізав м'яч у власні ворота.
Метал продовжив свою переможну серію, цього разу в більшості здолавши Нікополь. В паралельному матчі групи Б Черкащина з аналогічним рахунком здолала Реал Фарму.
Таким чином, Карпати набрали перші 3 очки та піднялись на 4 місце, Діназ після погрому Ниви вийшов на третю сходинку в групі А. Метал продовжує очолювати групу Б із 9 пунктами, перемога Черкащини дозволила клубу піднятись на 6 позицію.
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