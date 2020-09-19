Відбулись поєдинки 3-го туру Другої ліги, серед яких і дебютна перемога Карпат у чемпіонаті. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Друга ліга 2020/21, 3-й тур

Карпати – Чернігів – 4:1

Голи: Лісовик, 2, Підгурський, 18, Енете, 44, Гудзінський, 84 – Романченко, 71

Діназ – Нива В – 5:1

Голи: Кірієнко, 3, Чепурненко, 8, 65, Грабчак, 11, Капаністий, 90+1 – Гарбар, 84, (аг.)

Нікополь – Метал – 0:2

Голи: Нехтій, 65, Рязанцев, 70

Вилучення: Двалі, 68

Реал Фарма – Черкащина – 0:2

Голи: Кабанюк, 41, Малєй, 82

Карпати продовжили серію поєдинків із розгромним рахунком за своєї участі – однак, цього разу львів'яни стали переможцем. Вже до перерви Карпати вели в рахунку у 3 м'ячі завдяки голам Лісовика, Підгурського та Енете. Чернігів один м'яч відіграв, проте останнє слово було за львів'янами, що допомогло "левам" здобути першу перемогу в сезоні.

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В іншому матчі групи А Діназ знищив вінницьку Ниву. Вже на 11 хвилині рахунок був 3:0. Цікаво, що Нива не забила жодного гола – наприкінці матчу Гарбар зрізав м'яч у власні ворота.

Метал продовжив свою переможну серію, цього разу в більшості здолавши Нікополь. В паралельному матчі групи Б Черкащина з аналогічним рахунком здолала Реал Фарму.

Таким чином, Карпати набрали перші 3 очки та піднялись на 4 місце, Діназ після погрому Ниви вийшов на третю сходинку в групі А. Метал продовжує очолювати групу Б із 9 пунктами, перемога Черкащини дозволила клубу піднятись на 6 позицію.

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