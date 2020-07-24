Перша ліга: Кремінь сенсаційно переграв Оболонь-Бровар і погіршив шанси киян на вихід в УПЛ

Перша ліга, 26-й тур
Балкани – Миколаїв – 1:3
Голи: Пархоменко, 58 – Паламар, 66 (аг.), Кушніренко, 77 (пен.), Ляшевський, 90+3
Кремінь – Оболонь-Бровар – 1:0
Гол: Бафталовський, 82
Вилучення: Голіков, 75 (Оболонь-Бровар, друга жовта картка)
Агробізнес – Волинь – 2:0 (після 1 тайму)
Голи: Семенюк, 4, Когут, 21
Металіст 1925 – Прикарпаття – початок матчу о 19:00
Рух – Гірник-Спорт – початок матчу о 19:00
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Балкани на власному полі несподівано поступились Миколаєву. Після безгольового першого тайму Костянтин Пархоменко вивів господарів вперед, однак згодом Руслан Паламар зрізав м'яча у власні ворота і все довелось починати спочатку. В середині другої сорокап'ятихвилинки гості здобули право на пенальті, який впевнено реалізував Богдан Кушніренко. А вже у доданий час Миколаїв забив втретє, поставивши жирну крапку у матчі.
Оболонь-Бровар значно погіршив свої шанси поборотись за еліту, сенсаційно поступившись Кременю. Залишившись у меншості в середині другого таймі, "пивовари" пропустили під кінець матчу – Артем Бафталовський з гострого кута вразив ворота суперника. Як наслідок, поразка залишила киян на п'ятій сходинці – підопічні Валерія Іващенка відстають від лідера турнірної таблиці Інгульця вже на вісім очок.
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