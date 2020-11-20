Перша ліга, 14 тур

Авангард – Верес – 1:2

Голи: Лобов, 73 – Шестаков, 60, 88

Вилучення: Пуди, 68 (А)

Кристал – ВПК-Агро – 1:2

Голи: Барський, 45 – Барський, 6 (аг), Будняк, 86

Агробізнес – Нива Т – 4:0

Голи: Семенець, 27, Романюк, 35, Черненко, 63 (пен.), Петров

Гірник-Спорт – Оболонь – 2:3

Голи: Семенів, 57, Батюшин, 80 – Покотилюк, 14, Щебетун, 85, 86

Полісся – Миколаїв – 1:3

Голи: Галенко, 57 – Одарюк, 16, 43, Вітенчук, 76

Альянс – Чорноморець – початок о 14:00

Металіст 1925 – Кремінь – початок о 14:00

Верес ледь не втратив дорогоцінні очки на полі одного з аутсайдерів – Авангарда. Рівняни відкрили рахунок у другому таймі, а Пуди залишив господарів у меншості. Авангард знайшов у собі сили відігратися, проте останнє слово було за суперником – Шестаков оформив дубль.

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Кристал "закріпився" на дні турнірної таблиці, поступившись іншому борцю за виживання ВПК-Агро. Барський за тайм вразив чужі і власні ворота, а Будняк під завісу вирвав три очки. Агробізнес не помітив спротиву тернопільської Ниви. Підопічні Чижевського завдяки 5-матчевій серії перемог вирвалися на другу сходинку.

Поєдинок Гірника-Спорт та Оболоні перетворився на справжній трилер. Команди по черзі виходили вперед, і за десять хвилин до фіналу перевагу мала команда з Горішніх Плавнів. Втім, блискавичний Щебетун дублем здобув для киян всі три очки. Полісся у рідних стінах поступилося Миколаєву, дозволивши "корабелам" відірватися на три очки.

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