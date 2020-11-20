Перша ліга: Агробізнес розбив Ниву Т, Верес дотиснув Авангард, Оболонь і Гірник-Спорт влаштували трилер
20 листопада відбулися матчі 14 туру Першої ліги. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Перша ліга, 14 тур
Авангард – Верес – 1:2
Голи: Лобов, 73 – Шестаков, 60, 88
Вилучення: Пуди, 68 (А)
Кристал – ВПК-Агро – 1:2
Голи: Барський, 45 – Барський, 6 (аг), Будняк, 86
Агробізнес – Нива Т – 4:0
Голи: Семенець, 27, Романюк, 35, Черненко, 63 (пен.), Петров
Гірник-Спорт – Оболонь – 2:3
Голи: Семенів, 57, Батюшин, 80 – Покотилюк, 14, Щебетун, 85, 86
Полісся – Миколаїв – 1:3
Голи: Галенко, 57 – Одарюк, 16, 43, Вітенчук, 76
Альянс – Чорноморець – початок о 14:00
Металіст 1925 – Кремінь – початок о 14:00
Верес ледь не втратив дорогоцінні очки на полі одного з аутсайдерів – Авангарда. Рівняни відкрили рахунок у другому таймі, а Пуди залишив господарів у меншості. Авангард знайшов у собі сили відігратися, проте останнє слово було за суперником – Шестаков оформив дубль.
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Кристал "закріпився" на дні турнірної таблиці, поступившись іншому борцю за виживання ВПК-Агро. Барський за тайм вразив чужі і власні ворота, а Будняк під завісу вирвав три очки. Агробізнес не помітив спротиву тернопільської Ниви. Підопічні Чижевського завдяки 5-матчевій серії перемог вирвалися на другу сходинку.
Поєдинок Гірника-Спорт та Оболоні перетворився на справжній трилер. Команди по черзі виходили вперед, і за десять хвилин до фіналу перевагу мала команда з Горішніх Плавнів. Втім, блискавичний Щебетун дублем здобув для киян всі три очки. Полісся у рідних стінах поступилося Миколаєву, дозволивши "корабелам" відірватися на три очки.
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