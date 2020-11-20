Первая лига, 14 тур

Авангард – Верес – 1:2

Голы: Лобов, 73 – Шестаков, 60, 88

Удаление: Пуды, 68 (А)

Кристалл – ВПК-Агро – 1:2

Голы: Барский, 45 – Барский, 6 (аг), Будняк, 86

Агробизнес – Нива Т – 4:0

Голы: Семенец, 27, Романюк, 35, Черненко, 63 (пен.), Петров

Горняк-Спорт – Оболонь – 2:3

Голы: Семенив, 57, Батюшин, 80 – Покотылюк, 14, Щебетун, 85, 86

Полесье – Николаев – 1:3

Голы: Галенко, 57 – Одарюк, 16, 43, Витенчук, 76

Альянс – Черноморец – начало в 14:00

Металлист 1925 – Кремень – начало в 14:00

Верес едва не потерял драгоценные очки на поле одного из аутсайдеров – Авангарда. Ровенцы открыли счет во втором тайме, а Пуды оставил хозяев в меньшинстве. Авангард нашел в себе силы отыграться, однако последнее слово было за соперником – Шестаков оформил дубль.

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Кристалл "закрепился" на дне турнирной таблицы, уступив другому борцу за выживание ВПК-Агро. Барский за тайм поразил чужие и собственные ворота, а Будняк под занавес вырвал три очка. Агробизнес не заметил сопротивления тернопольской Нивы. Подопечные Чижевского благодаря 5-матчевой серии побед вырвались на второе место.

Поединок Горняка-Спорт и Оболони превратился в настоящий триллер. Команды по очереди выходили вперед, и за десять минут до финала преимущество имели хозяева. Впрочем, молниеносный Щебетун дублем добыл для киевлян все три очка. Полесье в родных стенах уступило Николаеву, позволив "корабелам" оторваться на три очка.

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