Воротар тернопільської Ниви Даніїл Єрмолов серйозно підвів свою команду у матчі 14 туру Першої ліги проти Агробізнеса.

Другий гол господарів став наслідком ганебної помилки 19-річного стража воріт "жовто-зелених".

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Хавбек Агробізнеса Юрій Романюк бездумно вибив м'яч в напрямку Єрмолова, і той міг без проблем забирати його до рук. Юний голкіпер вирішив показати техніку, але сконфузився. М'яч від ноги Даніїла зрикошетив у сітку.

Кількома днями раніше такого ж фейлу припустився зірковий голкіпер збірної Бельгії та Реала Тібо Куртуа.

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Помилка Єрмолова на 33:55 матчу: