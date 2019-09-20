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Перша ліга: Агробізнес переграв Авангард та очолив турнірну таблицю

18:20 165 Читать на русском
Перша ліга: Агробізнес переграв Авангард та очолив турнірну таблицю
Гравці Агробізнеса / фото ФК Агробізнес

В рамках 10-го туру Першої Ліги Агробізнес втримав перемогу над Авангардом та повернувся на першу позицію.

Перша ліга. 10-й тур

Агробізнес – Авангард – 2:1

Голи: Сікорський, 64, 73 – Бородай, 67

Агробізнес зумів вирвати перемогу над Авангардом. В першому таймі командам не вдалось відзначитись голами, але в другій половині Сікорський відкрив рахунок в матчі. Бородай вже через 3 хвилини зрівняв рахунок, але Сікорський приніс перемогу своєму клубу.

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Таким чином, Агробізнес набрав 22 очки та обігнав Рух, який має гру в запасі проти Оболонь-Бровар, Авангард з 17 пунктами залишився на 6 позиції.

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