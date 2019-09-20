Перша ліга: Агробізнес переграв Авангард та очолив турнірну таблицю

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Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду
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Чому "кризове Динамо, з якого насміхається Шахтар", обіграло Мальме в ЛЄ на спорожнілому стадіоні – версія шведських ЗМІЛіга Європи — 17:56 1783
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Реал знайшов сенсаційну заміну ЗідануІспанія — 17:05 2858
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"У такому хаосі, який ми бачили в Карпатах, прогрес неможливий": чому німець із Гамбурга вболіває за "зелено-білих"Інтерв’ю — 16:00 2317
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Михайличенка шкода – тренеру знайшли цікаву заміну, або Цілющі ікони: реакція соцмереж на гру Динамо й Олександрії в ЛЄЛіга Європи — 14:50 6008