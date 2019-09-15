toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ДИНАМО - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ

Перша ліга: Волинь на останніх секундах врятувалась у матчі з Балканами

21:14 94 Читать на русском
Перша ліга: Волинь на останніх секундах врятувалась у матчі з Балканами
Волинь – Балкани / ФК Волинь

У матчі 9 туру Першої ліги Волинь вдома розписала результативну мирову з Балканами.

Перша ліга, 9 тур

Волинь – Балкани – 2:2

Голи: Цюпа, 67, Бартуловіч, 90+4 (пен.) – Златов, 15 (пен.), Паламар, 38

Перша ліга: Рух знищив ОПФК Черкащину 6 голами та очолив турнірну таблицю, Миколаїв відвантажив 6 м'ячів Кремню

Луцька Волинь у матчі 9 туру Першої ліги вдома приймала Балкани. Гості шокували суперника у першому таймі влучними ударами Златова та Паламара. Господарі оговтались лише по перерві і почали тиснути на ворота команди з Одеської області. Це втілилось у гол Цюпи на 67-й хвилині, а на останніх секундах волиняни заробили пенальті, який реалізував Младен Бартуловіч.

Волинь після 9 турів набрала 13 очок і перебуває на 8 позиції в турнірній таблиці, Балкани посідають 13 сходинку, набравши 6 пунктів.

blog_ava
Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
16:51
4077
Теги
Перша ліга Балкани Балкани Волинь Волинь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
хв
Верона
21:45
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук