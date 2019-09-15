Перша ліга: Волинь на останніх секундах врятувалась у матчі з Балканами

У матчі 9 туру Першої ліги Волинь вдома розписала результативну мирову з Балканами.

Перша ліга, 9 тур

Волинь – Балкани – 2:2

Голи: Цюпа, 67, Бартуловіч, 90+4 (пен.) – Златов, 15 (пен.), Паламар, 38

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Луцька Волинь у матчі 9 туру Першої ліги вдома приймала Балкани. Гості шокували суперника у першому таймі влучними ударами Златова та Паламара. Господарі оговтались лише по перерві і почали тиснути на ворота команди з Одеської області. Це втілилось у гол Цюпи на 67-й хвилині, а на останніх секундах волиняни заробили пенальті, який реалізував Младен Бартуловіч.

Волинь після 9 турів набрала 13 очок і перебуває на 8 позиції в турнірній таблиці, Балкани посідають 13 сходинку, набравши 6 пунктів.