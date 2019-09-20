Первая лига: Агробизнес переиграл Авангард и возглавил турнирную таблицу

В рамках 10-го тура Первой Лиги Агробизнес удержал победу над Авангардом и вернулся на первую позицию.

Первая лига. 10-й тур

Агробизнес – Авангард – 2:1

Голы: Сикорский, 64, 73 – Бородай, 67

Агробизнес сумел вырвать победу над Авангардом. В первом тайме командам не удалось отличиться голами, но во второй половине Сикорский открыл счет в матче. Бородай уже через 3 минуты сравнял счет, но Сикорский принес победу своему клубу.

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Таким образом, Агробизнес набрал 22 очка и обогнал Рух, которое имеет игру в запасе против Оболонь-Бровар, Авангард с 17 пунктами остался на 6 позиции.