Перша ліга: Агробізнес несподівано програв, вольова перемога Прикарпаття

У суботу, 11 липня, пройшли 5 поєдинків 23-го туру Першої ліги. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України. Перша ліга, 23 тур

Миколаїв – Оболонь-Бровар – 0:2

Голи: Мединський, 74, Коста Теноріо, 90+1

Прикарпаття – Кремінь – 2:1

Голи: Семотюк, 62, Пастух, 82 – Сула, 22

Нереалізований пенальті: Сула, 20

Вилучення: Олійник, 50 (Кремінь)

Гірник-Спорт – Агробізнес – 3:2

Голи: Герасимець, 1, 48, Лозовий, 16 – Семенець, 44, Слотюк, 85

Волинь – Інгулець – 0:1

Гол: Січінава, 1

Вилучення: Хагназарі, 71, Неділько, 71 (за межами поля) – Коробка, 82

Чорноморець – Рух – початок о 19:30

Голи:

В Івано-Франківську місцеве Прикарпаття приймало Кремінь. На 20-й хвилині Сула не реалізував пенальті, пробивши повз ворота, але вже за 2 хвилини виправився та відкрив рахунок. У другому таймі Кремінь залишився в меншості – голкіпер грубо зіграв проти суперника та отримав пряму червону. Прикарпаття скористалося чисельною перевагою – забивали Семотюк та Пастух. Завдяки цій перемозі івано-франківці набрали 24 очко та піднялися на 11 місце.

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Миколаїв вдома поступився Оболоні– Бровар. Гості відкрили рахунок лише на 74-й хвилині після розіграшу стандарту. Вже у компенсований час кияни провели швидку контратаку та забили вдруге, знявши всі питання про переможця. Оболонь-Бровар з 42-ма очками перебуває поблизу групи лідерів, Миколаїв – у другій половині таблиці.

Агробізнес, який очолював турнірну таблицю, несподівано програв у Горішніх Плавнях. Місцевий Гірник-Спорт забив уже на 24-й секунді – Герасимець реалізував вихід віч-на-віч. На 16-й хвилині рахунок був вже 2:0, відзначився Лозовий. Ще до перерви підопічні Чижевського скоротили відставання в рахунку, але згодом пропустили втретє – Герасимець ударом головою оформив дубль. На останніх хвилинах гри Агробізнес забив вдруге, але це був останній гол у матчі. 3:2 – несподівана поразка лідера.

У центральному матчі дня Інгулець обіграв Волинь. Вже на першій хвилині Ніка Січінава відкрив рахунок розкішним ударом через себе. У другому таймі господарі залишилися у меншості – другу жовту отримав Хагназарі, а резервний голкіпер Неділько теж був вилучений, сидячи на лаві. Втім, не обійшлося без вилучення і в Інгульця – Коробка пробив після свистка та отримав другу жовту. Зрештою, Інгулець втримав мінімальну перевагу та вийшов у лідери. Волинь – п'ята.